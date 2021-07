I social innescano comportamenti che possono portarci al disastro

Leggi su it.mashable

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lo dice uno studio condotto da biologi dell'Università di Washington Immaginate un mondo senzanetwork: niente Facebook, niente instagram, niente WhatsApp. Non occorre grande fantasia, basta ricordarsi com’era la vita 17 anni fa. Se però lo sforzo di memoria vi sembra arduo e se pensate che oggi non sapreste come fare senza Twitter …