Gimbe: casi in calo ma sette milioni di over 60 a rischio per variante delta (Di giovedì 1 luglio 2021) Pur non conoscendo al momento l'esatta prevalenza della variante delta in Italia, secondo la fondazione Gimbe, la sua maggiore contagiosità e la documentata limitata efficacia di una singola dose di vaccino richiedono una rivalutazione delle strategie vaccinali per minimizzarne l'impatto clinico e quello sui servizi sanitari

