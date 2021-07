Gigi Donnarumma, il dolore di cui nessuno sapeva: “È stato un trauma”, l’ha raccontato solo ora (Di giovedì 1 luglio 2021) In una sua recentissima intervista, Gigi Donnarumma ha raccontato un suo dolore che non tutti conoscono: le sue parole. Diciamoci la verità: Gigi Donnarumma non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attuale portiere del Milan e della Nazionale italiana, il giovanissimo vanta di un curriculum davvero clamoroso. Ha poco più di vent’anni, è vero, eppure la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 1 luglio 2021) In una sua recentissima intervista,haun suoche non tutti conoscono: le sue parole. Diciamoci la verità:non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attuale portiere del Milan e della Nazionale italiana, il giovanissimo vanta di un curriculum davvero clamoroso. Ha poco più di vent’anni, è vero, eppure la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

Romain27_ : Gigi Donnarumma, Gini Wijnaldum, Hakimi et Ramos???? C'est quoi ce mercato de dingue ?? - Florian_Vienna : @EURO2020 @JustEatTakeaway LIPIEC 2021 JULY JULI JUILLET ???? ?? BENVENUTO LUGLIO ????????????????GREETINGS t???? ALL! &… - real_Maxy23 : @FBiasin Anche Gigi Donnarumma - SandroA1904 : COME TO BENFICA GIGI DONNARUMMA - real_Maxy23 : @Giuseppus1972 @_Diffidato @gigiodonna1 Perché è primo luglio e Gigi Donnarumma non sarà più ufficialmente giocatore del Milan -