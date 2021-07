Franco, gestire rischi connessi a nuove varianti (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – L’andamento dell’economia “è tuttora condizionata dai contagi, la situazione sta migliorando rapidamente e la campagna vaccinale prosegue a ritmi sostenuti” ma “i rischi connessi con le nuove varianti vanno gestiti per evitare di introdurre nuove drastiche misure di distanziamento”. Lo ha detto il Ministro del Tesoro, Daniele Franco, nel corso del suo intervento all’assemblea generale di Assolombarda, sottolineando anche che per il secondo trimestre dell’anno “le nostre stime indicano una crescita congiunturale prossima al 2%, significativi incrementi nei trimestri successivi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – L’andamento dell’economia “è tuttora condizionata dai contagi, la situazione sta migliorando rapidamente e la campagna vaccinale prosegue a ritmi sostenuti” ma “icon levanno gestiti per evitare di introdurredrastiche misure di distanziamento”. Lo ha detto il Ministro del Tesoro, Daniele, nel corso del suo intervento all’assemblea generale di Assolombarda, sottolineando anche che per il secondo trimestre dell’anno “le nostre stime indicano una crescita congiunturale prossima al 2%, significativi incrementi nei trimestri successivi ...

