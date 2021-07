F1 in tv | GP Austria 2021 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

(Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo weekend di gara consecutivo al Red Bull Ring di Spielberg per la Formula Uno, che si appresta a disputare da venerdì 2 a domenica 4 luglio la tre giorni valida per il Gran Premio d’, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue il duello iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 18 punti in favore dell’olandese rispetto al britannico sette volte campione del mondo. Battaglia totale anche per il campionato costruttori tra Red Bull e Mercedes, mentre Ferrari va a caccia di un risultato importante per recuperare punti preziosi su McLaren nella lotta per il terzo posto tra i team. Tutte le ...

La caccia al biglietto è iniziata già sabato sera, appena finita la partita di Wembley. Il successo sull'ha spedito gli azzurri nella Monaco italiana, città e dintorni in cui sono stimate tra cinquanta e sessantamila le presenze di nostri connazionali. Città in cui adesso si beve lo spritz anche ...Perversa perché l'arbitro è un connazionale di Ceferin e perché viene dopo la designazione di un inglese, Taylor, per Italia -. Dopo le polemiche Draghi - Johnson - Ceferin per la finale a ...Secondo weekend di gara consecutivo al Red Bull Ring di Spielberg per la Formula Uno, che si appresta a disputare da venerdì 2 a domenica 4 luglio la tre giorni valida per il Gran Premio d'Austria 202 ...Mancini dovrebbe confermare quasi tutto l'undici titolare visto contro l'Austria: dubbio Chiellini in difesa, davanti probabile spazio a Chiesa.