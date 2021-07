Enel sottoscrive con BEI finanziamento sostenibile per E-Distribuzione

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – E-(Gruppo) ha siglato un accordo diSustainability- Linked con la BEI – Banca europea per gli investimenti (BEI) per un valore di 600 milioni di euro. Ilè collegato alla capacità didi raggiungere un obiettivo di importo di emissioni dirette di gas serra (Scope 1), misurato in grammi di CO2eq per kWh, pari o inferiore a 148 gCO2eq/kWh entro il 2023, contribuendo così al Sustainable Development Goal (SDG) 13 delle Nazioni Unite (Climate Action). L’accordo prevede, in base al raggiungimento di questo target, un meccanismo step-up/step-down ...