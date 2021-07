Advertising

HuffPostItalia : Ema: 'Tutti e quattro i vaccini proteggono dalla variante Delta' - emidiogubbiotti : RT @HuffPostItalia: Ema: 'Tutti e quattro i vaccini proteggono dalla variante Delta' - fabbri333 : Ema: 'Tutti e quattro i vaccini proteggono dalla variante Delta' - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Ema: 'Tutti e quattro i vaccini proteggono dalla variante Delta' - IzzoEdo : RT @HuffPostItalia: Ema: 'Tutti e quattro i vaccini proteggono dalla variante Delta' -

Ultime Notizie dalla rete : Ema Tutti

Così l'. "Non abbiamo una definitiva raccomandazione sull'uso di due dosi di vaccini diverse, ma sembra che il metodo abbia avuto successo",precisa."e 5 i trattamenti anti Covid ..." Ora dobbiamo parlare con l'(l'Agenzia europea per i medicinali, ndr) e vogliamo assicurarci di avere un dialogo aperto e condividerei dati che abbiamo per valutare il percorso da seguire"..."I nostri dati mostrano che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta, questi dati sono rassicuranti. E' importante continuare la vaccinazione con particolare attenzio ...Marco Cavaleri: "E’ importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani" ...