EKONG | IL GIOIELLO DELL’EMPOLI

(Di giovedì 1 luglio 2021) Uno dei protagonisti della Primavera, che ieri contro l’Atalanta ha vinto la finale Scudetto, è stato sicuramente l’attaccante svedese Emmanuel, autore di una doppietta. Dotato di grandi capacità di movimento in spazi ristretti, nonché un’ottima tendenza a partire palla al piede per concludere con passaggi a liberare i compagni o direttamente a rete,rappresenta una mina vagante per le difese avversarie e considerata la sua giovane età ha ancora grandi margini di miglioramento. Figlio di Prince Ikpe, ex calciatore che ha militato tra il 1995 e il 2003 in Italia tra le fila della Reggiana, ...