Dossier Legambiente: classifica mare illegale 2020. Ecco il focus sulla Calabria - DATI (Di giovedì 1 luglio 2021) La pandemia non ferma l'assalto alle coste e ai mari italiani, ancora una volta preda di chi pretende di accaparrarsene "un pezzo" a proprio uso e consumo, incurante delle leggi, della tutela di ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 1 luglio 2021) La pandemia non ferma l'assalto alle coste e ai mari italiani, ancora una volta preda di chi pretende di accaparrarsene "un pezzo" a proprio uso e consumo, incurante delle leggi, della tutela di ...

Advertising

GolettaVerde : RT @Legambiente: La pandemia non ferma l’assalto alle coste e ai mari italiani. Nel 2020 c'è stata una media di 61 illeciti al giorno, il c… - golettadeilaghi : RT @Legambiente: La pandemia non ferma l’assalto alle coste e ai mari italiani. Nel 2020 c'è stata una media di 61 illeciti al giorno, il c… - lametino : Dossier ”Mare Monstrum” di Legambiente: in Calabria è allarme per reati, inquinamento e abusivismo edilizio - - QdSit : I lunghi mesi di #lockdown vissuti nel 2020 a causa del #Covid non hanno fermato l’aggressione criminale alle coste… - Legambiente : La pandemia non ferma l’assalto alle coste e ai mari italiani. Nel 2020 c'è stata una media di 61 illeciti al giorn… -