Diffidati Svizzera-Spagna, giocatori a rischio squalifica in vista semifinale con Italia o Belgio (Di giovedì 1 luglio 2021) I Diffidati di Svizzera-Spagna in vista della semifinale contro una tra Italia e Belgio vede un elenco corposo di giocatori in lista da entrambe le parti. Come prescrive il regolamento, al termine dei quarti di finale le sanzioni vengono azzerate, dunque un’ammonizione ai quarti farebbe saltare la semifinale eventuale, ma al contempo chi era diffidato e non viene ammonito smette di esserlo. Andiamo allora a scoprire gli elenchi dei Diffidati: per la squadra di Petkovic ecco Ajanji, Elvedi, Embolo, Mbabu, Schär, Gavranovic, ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Idiindellacontro una travede un elenco corposo diin lista da entrambe le parti. Come prescrive il regolamento, al termine dei quarti di finale le sanzioni vengono azzerate, dunque un’ammonizione ai quarti farebbe saltare laeventuale, ma al contempo chi era diffidato e non viene ammonito smette di esserlo. Andiamo allora a scoprire gli elenchi dei: per la squadra di Petkovic ecco Ajanji, Elvedi, Embolo, Mbabu, Schär, Gavranovic, ...

Advertising

sportface2016 : #BelgioItalia I diffidati dell'Italia in vista dell'eventuale semifinale contro la vincente del confronto tra Spag… - delinquentweet : ????????Per l'ottavo di finale contro la Svizzera di stasera Deschamps dovrà cambiare per forza formazione, spostando d… -