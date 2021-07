"Di Maio non lascerà la Farnesina Il Pd comunque sta con Draghi" (Di giovedì 1 luglio 2021) Le amministrative in autunno, la tenuta del Governo Draghi con i primi fondi del Pnrr in arrivo e la sfida della messa a terra dei progetti. E poi ancora l’elezione del presidente della Repubblica. Appuntamenti cruciali sui quali si è abbattuto il terremoto M5s. Quali strascichi può comportare lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte? Affaritaliani.it ne parla... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 luglio 2021) Le amministrative in autunno, la tenuta del Governocon i primi fondi del Pnrr in arrivo e la sfida della messa a terra dei progetti. E poi ancora l’elezione del presidente della Repubblica. Appuntamenti cruciali sui quali si è abbattuto il terremoto M5s. Quali strascichi può comportare lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte? Affaritaliani.it ne parla... Segui su affaritaliani.it

