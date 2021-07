“Dammi solo… un’ora”: l’incontro tra Conte e Di Maio (Di giovedì 1 luglio 2021) Sicuramente Luigi Di Maio ha avuto bisogno di più di un minuto per parlare con Giuseppe Conte della situazione del Movimento 5 Stelle. La famosa canzone dei “Pooh” sembra essere la perfetta colonna sonora per i fedeli del partito che ora si trovano a dover scegliere tra l’ex Premier e il fondatore Beppe Grillo. Ma Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) Sicuramente Luigi Diha avuto bisogno di più di un minuto per parlare con Giuseppedella situazione del Movimento 5 Stelle. La famosa canzone dei “Pooh” sembra essere la perfetta colonna sonora per i fedeli del partito che ora si trovano a dover scegliere tra l’ex Premier e il fondatore Beppe Grillo. Ma

Advertising

guastellae : RT @Versi_del_Tempo: Dammi la mano Dammi la mano e danzeremo dammi la mano e mi amerai come un solo fior saremo come un solo fiore e nient… - gighea : RT @Versi_del_Tempo: Dammi la mano Dammi la mano e danzeremo dammi la mano e mi amerai come un solo fior saremo come un solo fiore e nient… - jeytipp : @esposxhs @tommolights_ ma io sono nel fandom solo da qualche mese quindi dammi tempo???? - semprelibri : RT @Versi_del_Tempo: Dammi la mano Dammi la mano e danzeremo dammi la mano e mi amerai come un solo fior saremo come un solo fiore e nient… - aliasebasta : @gaetanostaglian Era una domanda riferita alle parole del presidente , se mi RT per dammi dello sciocco scrivendo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dammi solo… M5S, Grillo: "A Conte ho chiesto solo di essere garante" Adnkronos