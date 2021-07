Cosa non dicono sul pestaggio in carcere (Di giovedì 1 luglio 2021) 00.00 Buongiorno ai commensali. 00.30 Caos M5S, anche oggi litigano per il “brand” del Movimento e i relativi voti: nulla di nuovo sotto il sole. 01:15 Capezzone ci ricorda che per ora Conte si limita a giocare a padel. 01:30 ricordatevi la festa della zuppa: andate sul sito www.laripartenza.it per prenotare i biglietti. 01:50 I “big” del M5S stanno con Conte che si fa il suo partito. 03:15 Oddifredi sulla Stampa dice che Grillo è un dittatore: Beppe-Mao. 04:00 Parola ai commensali. 04:45 Scoop del Domani sui carcerati malmenati dai poliziotti. Se è avvenuto è una Cosa indecente, leggete Borgonovo su la Verità. Però scusate: toc toc. Perché nessuno dice che quando i fatti ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 1 luglio 2021) 00.00 Buongiorno ai commensali. 00.30 Caos M5S, anche oggi litigano per il “brand” del Movimento e i relativi voti: nulla di nuovo sotto il sole. 01:15 Capezzone ci ricorda che per ora Conte si limita a giocare a padel. 01:30 ricordatevi la festa della zuppa: andate sul sito www.laripartenza.it per prenotare i biglietti. 01:50 I “big” del M5S stanno con Conte che si fa il suo partito. 03:15 Oddifredi sulla Stampa dice che Grillo è un dittatore: Beppe-Mao. 04:00 Parola ai commensali. 04:45 Scoop del Domani sui carcerati malmenati dai poliziotti. Se è avvenuto è unaindecente, leggete Borgonovo su la Verità. Però scusate: toc toc. Perché nessuno dice che quando i fatti ...

