Carceri | Verini | ' Salvini conti fino a 10 prima di twittare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Consigliamo adi contarea dieci,di. Tanto più su questioni delicate come i fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Oggi ha detto che chi ‘sbaglia in divisa paga doppio'. Ieri di conoscere ‘quei padri di famiglia sotto accusa' e di essere ‘convinto che non avrebbero fatto nulla di male'. E l'altro ieri aveva addirittura sparato un ‘poliziotti indagati e carcerati, c'è qualcosa che non funziona', preannunciando il suo arrivo di oggi in quella città". Così Walter, Tesoriere Pd e componente Commissione Giustizia della Camera. "Erano parole ...