Cagliari, le prime parole di Strootman: «Un piacere giocare con Nainggolan» (Di giovedì 1 luglio 2021) Kevin Strootman, nuovo giocatore del Cagliari, ha così parlato dopo aver terminato le visite mediche con il club rossoblù Colpo a sorpresa del Cagliari che ha chiuso l’affare per Kevin Strootman. Il centrocampista olandese, che si appresta a diventare un nuovo giocatore del Cagliari, ha così parlato prima di terminare le visite mediche con il club rossoblù: «Sono contento del Cagliari. Aspettiamo le visite mediche. Ho parlato anche con Nainggolan: sarà un piacere tornare a giocare con lui». I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Kevin, nuovo giocatore del, ha così parlato dopo aver terminato le visite mediche con il club rossoblù Colpo a sorpresa delche ha chiuso l’affare per Kevin. Il centrocampista olandese, che si appresta a diventare un nuovo giocatore del, ha così parlato prima di terminare le visite mediche con il club rossoblù: «Sono contento del. Aspettiamo le visite mediche. Ho parlato anche con: sarà untornare acon lui». I DETTAGLI SU ...

