Assegno unico figli 2021, si parte: va inserito in dichiarazione dei redditi? (Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi 1° luglio 2021 parte l’Assegno unico figli 2021 che, come anticipato dallo stesso Governo, è stato pensato per andare in soccorso principalmente di lavoratori autonomi o disoccupati che non hanno diritto all’Assegno familiare. Questa misura farà da “ponte” in attesa dell’Assegno unico e universale, in arrivo a gennaio 2022 che abbraccerà una platea molto più ampia di beneficiari. Ma adesso che l’Assegno unico per i figli è al via, sono molte le domande che ci si pongono. Una tra le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi 1° lugliol’che, come anticipato dallo stesso Governo, è stato pensato per andare in soccorso principalmente di lavoratori autonomi o disoccupati che non hanno diritto all’familiare. Questa misura farà da “ponte” in attesa dell’e universale, in arrivo a gennaio 2022 che abbraccerà una platea molto più ampia di beneficiari. Ma adesso che l’per iè al via, sono molte le domande che ci si pongono. Una tra le ...

