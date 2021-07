Al via ‘L’estate dei Mazzoni’, il sindaco di Grazzanise: “Palinsesto per adulti e piccini” (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrazzanise (Ce) – Per più di un mese Grazzanise, Brezza e Borgo Appio saranno interessati da uno splendido calendario di eventi che accompagneranno cittadini e forestieri lungo il caldo mese di luglio. Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale rappresentata da Enrico Petrella e che darà modo di trascorrere del tempo all’aria aperta; le attività incluse nel programma comprendono spettacoli, proiezione di film e momenti di animazione durante il periodo estivo, nel pieno rispetto delle ultime norme in materia di Covid, al fine di consentire ore di svago per bambini e famiglie. L’organizzazione e la gestione di attività ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Per più di un mese, Brezza e Borgo Appio saranno interessati da uno splendido calendario di eventi che accompagneranno cittadini e forestieri lungo il caldo mese di luglio. Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale rappresentata da Enrico Petrella e che darà modo di trascorrere del tempo all’aria aperta; le attività incluse nel programma comprendono spettacoli, proiezione di film e momenti di animazione durante il periodo estivo, nel pieno rispetto delle ultime norme in materia di Covid, al fine di consentire ore di svago per bambini e famiglie. L’organizzazione e la gestione di attività ...

