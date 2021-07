A giugno vendite auto +12 | 6% su base annua

(Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 sono state immatricolate 149.438vetture a fronte di 132.691 immatricolazioni nello stesso mese dell'anno precedente, con un aumento del 12,6%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.I trasferimenti di proprietà sono stati invece 304.025 a fronte di 247.655 passaggi registrati a2020, con un aumento di quasi il 23%.Il volume globale dellemensili, pari a 453.463, ha interessato per il 32,95% vetture nuove e per il 67,05% vetture usate.(ITALPRESS).

