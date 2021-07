Wimbledon, tabellone: risultati e programma giovedì. Dove vederlo. Live ranking Atp italiani: quando giocano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteo Berrettini piazza la prima zampata vincente sull'erba londinese. Il tennista azzurro si disfa in quattro set nel temibile Pella (6-4/-3-6/6-4/6-0) e guadagna il secondo turno. C'è chi tra gli azzurri... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteo Berrettini piazza la prima zampata vincente sull'erba londinese. Il tennista azzurro si disfa in quattro set nel temibile Pella (6-4/-3-6/6-4/6-0) e guadagna il secondo turno. C'è chi tra gli azzurri...

Advertising

WeAreTennisITA : UN UOMO DI PAROLA Alla vigilia di #Wimbledon Nick Kyrgios aveva detto???? ?? «Penso che anche così senza tanto allen… - SuperTennisTv : ???? Lorenzo #Sonego sconfigge in 3 set Sousa 6-2 7-5 6-0 e accede per la prima volta in carriera al secondo turno de… - FBiasin : Abbiamo il tabellone. Buon #Wimbledon a tutti. - aubelluzzo : RT @federtennis: ?????? Terzo turno Fabio!! @fabiofogna sconfigge #Djere in 4 set 6-3 6-4 0-6 6-4 e avanza nel tabellone principale di #Wimb… - giogixx : RT @_fragolina88: Rendetemi felice e prendetevi la parte alta del tabellone di Wimbledon -