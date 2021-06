Wimbledon 2021 | Lorenzo Sonego elimina senza grande fatica un acciaccato Pedro Sousa

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Avanza facilmente al secondo turno. Il suo esordio aè vincente: il portoghese, vittima anche di problemi di natura addominale per larga parte del confronto, deve salutare i Championships alla sua prima prein tabellone principale con il punteggio di 6-2 7-5 6-0. Un’ora e 48 minuti la durata del match, con il torinese che sfiderà il colombiano Daniel Elahi Galan, vittorioso in quattro set sull’argentino Federico Coria. Dopo quattro game di sostanziale parità, nel quintodeve recuperare da 0-30, e ci ...

... 211 cm, era più alto di lui a) e non è un caso che ne ottenga una valanga di ace. Oggi ... 30 giugno...troverà il colombiano Galan LONDRA (INGHILTERRA) - Esordio vincente per Lorenzo Sonego a, ... pal/red 30 - Giu - 21 17:05 30 giugno30 giugno 2021 Buon esordio di Matteo Berrettini numero 9 del ranking e 7 del seeding, a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in programma sui campi in erba dell'All England Club di ...