Violenze contro i detenuti in carcere, indagata una dirigente irpina (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – C’è anche una dirigente della penitenziaria di Avellino nell’inchiesta della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sulle Violenze avvenute nel carcere tra il 9 marzo e il 5 e 6 aprile 2020, quando i detenuti manifestarono dopo la scoperta di alcuni casi di Covid-19. La commissaria della polizia Penitenziaria Tiziana Perillo, comandante del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Avellino è indagata perché ritenuta responsabile in concorso con la sua omologa di Santa Maria Capua Vetere, Nunzia Di Donato di violenza e abuso di autorità su persone ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – C’è anche unadella penitenziaria di Avellino nell’inchiesta della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sulleavvenute neltra il 9 marzo e il 5 e 6 aprile 2020, quando imanifestarono dopo la scoperta di alcuni casi di Covid-19. La commissaria della polizia Penitenziaria Tiziana Perillo, comandante del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Avellino èperché ritenuta responsabile in concorso con la sua omologa di Santa Maria Capua Vetere, Nunzia Di Donato di violenza e abuso di autorità su persone ...

