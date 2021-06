Vaccini, perché sui ragazzi occorre prudenza (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Paolo Becchi e Giulio Tarro Inizialmente aveva senso essere scettici e porsi degli interrogativi, ma adesso abbiamo avuto la prova che i Vaccini nel loro complesso funzionano, ce lo hanno dimostrato soprattutto gli inglesi e gli americani. Dove c’è stata una vaccinazione su larga scala la gente ha smesso anche di indossare le mascherine, in Texas ora sono addirittura vietate. Nel campo scientifico contano i dati ed i risultati, e questi ci hanno confermato che certe legittime paure iniziali erano almeno in parte infondate. L’allarme inutile della variante indiana La vaccinazione nel Regno Unito ha funzionato in maniera efficace. Il problema della variante “indiana” sta ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Paolo Becchi e Giulio Tarro Inizialmente aveva senso essere scettici e porsi degli interrogativi, ma adesso abbiamo avuto la prova che inel loro complesso funzionano, ce lo hanno dimostrato soprattutto gli inglesi e gli americani. Dove c’è stata una vaccinazione su larga scala la gente ha smesso anche di indossare le mascherine, in Texas ora sono addirittura vietate. Nel campo scientifico contano i dati ed i risultati, e questi ci hanno confermato che certe legittime paure iniziali erano almeno in parte infondate. L’allarme inutile della variante indiana La vaccinazione nel Regno Unito ha funzionato in maniera efficace. Il problema della variante “indiana” sta ...

