Un Posto al Sole, trama 30 giugno 2021: una richiesta inaspettata

Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 30 giugno 2021 con un Palladini pronto a dichiarare una nuova guerra. Che cosa sta per succedere a Palazzo Palladini? Il ritorno di Rossella Una nuova puntata Un Posto al Sole 30 giugno 2021 dove non mancheranno colpi di scena importanti. Filippo Sartori si è deciso a svolgere l'operazione chirurgica, pur sapendo che questa sarà molto pericolosa e invasiva. Per fare questo cerca di stare calmo e non preoccupare i suoi amici nonché familiari. Roberto Ferri non può occuparsi anche dei Cantieri visto che il figlio è in ...

