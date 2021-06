Temptation Island 9, prima puntata: commenti a caldo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alle 21.20, su Canale 5, la prima puntata della nona edizione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia che vede sei coppie di fidanzati mettere alla prova il loro amore. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alle 21.20, su Canale 5, ladella nona edizione di, il reality condotto da Filippo Bisciglia che vede sei coppie di fidanzati mettere alla prova il loro amore. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

Striscia : Dicci che stasera inizia Temptation Island, senza dirci che stasera inizia Temptation Island... ?? @TemptationITA… - Delfinoide : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - g_iorgiaa : RT @everywh3re: ??| harry styles e olivia wilde parteciperanno a questa edizione di temptation island, ormai è ufficiale!! - tobexsolovnely : RT @psychobizzle: ??| Harry e 0livia sono in Italia per partecipare come concorrenti a Temptation Island - foolfvrlouis : basta considerare quei due. parliamo di cose serie. qualcunx guarda temptation island stasera? -