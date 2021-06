Temptation Island 2021, location: dove è stato girato il reality show (Di mercoledì 30 giugno 2021) dove è stato girato (location) Temptation Island 2021, il “viaggio nei sentimenti” che vedrà protagoniste 6 coppie (non sposate e senza figli in comune) pronte a mettere alla prova? Tutto si è svolto in Sardegna, per la precisione all’Is Morus Relais, resort che si trova a Santa Maria di Pula, nella zona sud occidentale dell’isola. La Costa Sud Occidentale è uno dei luoghi più sorprendenti della Sardegna. Siamo infatti nel Sulcis, la zolla più antica d’Italia, nata 600 milioni di anni fa, con i suoi paesaggi modellati dalle forze del tempo e della natura: le lunghe ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021), il “viaggio nei sentimenti” che vedrà protagoniste 6 coppie (non sposate e senza figli in comune) pronte a mettere alla prova? Tutto si è svolto in Sardegna, per la precisione all’Is Morus Relais, resort che si trova a Santa Maria di Pula, nella zona sud occidentale dell’isola. La Costa Sud Occidentale è uno dei luoghi più sorprendenti della Sardegna. Siamo infatti nel Sulcis, la zolla più antica d’Italia, nata 600 milioni di anni fa, con i suoi paesaggi modellati dalle forze del tempo e della natura: le lunghe ...

Advertising

Striscia : Dicci che stasera inizia Temptation Island, senza dirci che stasera inizia Temptation Island... ?? @TemptationITA… - Hankerr_edseer : RT @bevllisario: non io che mi sono fatta la squadra al fanta temptation island #iyikidogdunkizim - VDiomaiuto : RT @bevllisario: non io che mi sono fatta la squadra al fanta temptation island #iyikidogdunkizim - HanKer09062021 : RT @bevllisario: non io che mi sono fatta la squadra al fanta temptation island #iyikidogdunkizim - zazoomblog : A che ora inizia Temptation Island 2021: l’orario della messa in onda su Canale 5 - #inizia #Temptation #Island #2… -