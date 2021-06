Taranto sempre più green e sostenibile (Di mercoledì 30 giugno 2021) Kyma Mobilità, in attuazione del progetto di sostenibilità urbana lanciato dal Sindaco Rinaldo Melucci, avvia la progettazione di spazi verdi presso le pensiline alle fermate degli autobus. Come già fatto in altre città europee, anche Kyma Mobilità installerà piante e fiori presso le proprie aree di sosta. Attraverso la partecipazione ad una manifestazione di interesse, reperibile sul sito aziendale, anche a Taranto le aziende interessate potranno utilizzare gratuitamente gli spazi pubblicitari presenti presso le pensiline alle fermate degli autobus, con il solo pagamento della tassa di pubblicità. Unico onere a carico dei partecipanti sarà la cura e la manutenzione ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 30 giugno 2021) Kyma Mobilità, in attuazione del progetto di sostenibilità urbana lanciato dal Sindaco Rinaldo Melucci, avvia la progettazione di spazi verdi presso le pensiline alle fermate degli autobus. Come già fatto in altre città europee, anche Kyma Mobilità installerà piante e fiori presso le proprie aree di sosta. Attraverso la partecipazione ad una manifestazione di interesse, reperibile sul sito aziendale, anche ale aziende interessate potranno utilizzare gratuitamente gli spazi pubblicitari presenti presso le pensiline alle fermate degli autobus, con il solo pagamento della tassa di pubblicità. Unico onere a carico dei partecipanti sarà la cura e la manutenzione ...

