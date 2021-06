Stop cashback | Codacons | “Scelta giusta | ecco perché”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Fermare ilper il secondo semestre?giustissima secondo ilquanto dichiarato dall’associazione in una nota ufficiale Ilnon ha dubbi: giusto sospendere il. Lodel programma per i pagamenti digitali introdotto dal precedente governo di Giuseppe Conte, secondo il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo s… - petergomezblog : #Cashback, i 5 stelle protestano contro lo stop deciso da #Draghi: “cancellato un Piano anti evasione che stava fun… - fattoquotidiano : Proroghe selettive e stop alla misura anti-nero [di Carlo Di Foggia] - matteoc1951 : RT @frenkevita: I GRANDI SUCCESSI DEL GOVERNO DRAGHI: IL GOVERNO DEI PEGGIORI - stop al cashback - sì ai licenziamenti - carburanti +16 %… - PatrizioBuonagu : RT @Yoda15271485: 'Finalmente basta sprecare 4 miliardi in #lotterie degli #scontrini', #Salvini commenta lo stop al #cashback di Stato. No… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop cashback

Read More Newsda luglio, chi è a favore e chi contro questa scelta 29 Giugno 2021di Stato sospeso dal 1 luglio tra malumori e apprezzamento di maggioranza e opposizione. Da ...Read More Newsda luglio, chi è a favore e chi contro questa scelta 29 Giugno 2021di Stato sospeso dal 1 luglio tra malumori e apprezzamento di maggioranza e opposizione. Da ...Che il cashback non avesse mai convinto fino in fondo Mario Draghi era cosa nota. Ma in pochi si aspettavano lo stop già da questo semestre. La decisione presa dalla cabina di regia a ...Divampa lo scontro nella maggioranza. I 5 stelle: per noi è un’umiliazione. Ma Draghi tira dritto. Dubbi anche nel Pd. Misiani: "La sospensione serva a migliorare la strategia" ...