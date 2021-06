Sono 12 i nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia. 30 giugno 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) In Friuli Venezia Giulia su 4.040 tamponi molecolari Sono stati rilevati 12 nuovi contagi – di cui 7 migranti/richiedenti asilo (4 a Trieste e 3 a Gorizia) – con una percentuale di positività dello 0,30%. Sono inoltre 1.104 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato alcun caso. Nella giornata odierna non si registrano decessi; non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 8. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Insu 4.040 tamponi molecolaristati rilevati 12– di cui 7 migranti/richiedenti asilo (4 a Trieste e 3 a Gorizia) – con una percentuale di positività dello 0,30%.inoltre 1.104 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato alcun caso. Nella giornata odierna non si registrano decessi; non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 8. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-8). A fronte di 9.458 tamp… - RaiNews : Continuano ad aumentare i contagi da Covid-19 in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 21.04… - borghi_claudio : Ogni volta che leggo nuovi particolari sta storia mi fa più schifo CHI ERA LA TALPA DEI LADRI IN RAI? - AL CENTRO… - CyberSecHub0 : RT @cybersecitalia: Quattro, in particolare, sono stati i settori che hanno dovuto affrontare il maggior numero di attacchi #DDoS dall’iniz… - cybersecitalia : Quattro, in particolare, sono stati i settori che hanno dovuto affrontare il maggior numero di attacchi #DDoS dall’… -