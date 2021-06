Repubblica: ha sbagliato Deschamps, l’ultimo rigore non doveva tirarlo Mbappè ma un terzino (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Europeo di Mbappè non finisce con il rigore fallito che ha eliminato la Francia dall’Europeo, scrive Gabriele Romagnoli su Repubblica. La verità è che non è mai cominciato. “Quattro partite, nessun gol, un assist per caso (è Benzema ad aggiustare un passaggio imperfetto), un bel colpo di tacco in un’azione che altri rendono decisiva. Stop. Nell’ultima apparizione ha sbagliato 5 cross su 5; vinto 2 duelli su 8; mai innestato la marcia in più. Eppure la fatalità sulla quale ci concentriamo è l’errore di per sé minore, quello dal dischetto”. Un errore in cui parte della responsabilità è di Deschamps. E’ lui ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Europeo dinon finisce con ilfallito che ha eliminato la Francia dall’Europeo, scrive Gabriele Romagnoli su. La verità è che non è mai cominciato. “Quattro partite, nessun gol, un assist per caso (è Benzema ad aggiustare un passaggio imperfetto), un bel colpo di tacco in un’azione che altri rendono decisiva. Stop. Nell’ultima apparizione ha5 cross su 5; vinto 2 duelli su 8; mai innestato la marcia in più. Eppure la fatalità sulla quale ci concentriamo è l’errore di per sé minore, quello dal dischetto”. Un errore in cui parte della responsabilità è di. E’ lui ...

