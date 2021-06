Plastica mono uso stop | il 3 luglio in vigore la direttiva europea ad hoc I dettagli

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Negli ultimi tempi, l'Unioneha sottolineato che bisogna fare molto di più per salvaguardare l'ambiente. Insomma, è necessario cambiare rotta e farlo subito, per ridurre, se non azzerare le fonti di inquinamento, ove possibile. Ciò in quanto il futuro del pianeta e delle specie viventi si lega all'abbandono di alcune abitudini ben poco salutari per l'ambiente. Come ad es. quella di lasciare oggetti come cannucce, piatti e posate inuso usa e getta, sulle spiagge o addirittura in mare. Così si spiega la decisione dell'UE di dire addio proprio a cannucce, piatti e posate in...