Nuovo Salario, non piove e non c'è vento ma…cade un albero (potato da poco)

Non piove e non c'è vento, eppure a Roma gli alberi crollano lo stesso. Anche quelli 'potati' poco tempo fa. E' successo questa mattina al Nuovo Salario, nel III Municipio, dove un enorme ramo è caduto nell'area verde di via Monte Cervialto all'altezza del civico nr.183. Un vero e proprio pericolo, questa volta scampato perché nella zona, fortunatamente, nessuno era di passaggio. L'albero è crollato proprio lì, in quell'area ogni giorno frequentata dai residenti e dai proprietari degli animali, che ora sono esasperati e stanchi della situazione. Sì, perché nonostante siano state inviate ...

