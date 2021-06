Napoli | De Laurentiis in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Advertising

Gazzetta_it : L'ultima trovata di De Laurentiis: il Napoli si autoprodurrà le maglie - OfficialUSLecce : ?? #M908 Quattro anni fa sembravamo dei visionari... in bocca al lupo anche al Napoli - kiingg____ : Il problema non è De Laurentiis che mette il Napoli in silenzio stampa per SEI MESI (mai successo nella storia dell… - SEMPREFMILAN : RT @tvdellosport: ?? IL GIORNO DI DE LAURENTIIS Dalle 1??5??:4??5?? segui live su #Sportitalia la conferenza stampa del Presidente del #Na… - HCE__ : RT @tvdellosport: ?? IL GIORNO DI DE LAURENTIIS Dalle 1??5??:4??5?? segui live su #Sportitalia la conferenza stampa del Presidente del #Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

CALCIOMERCATONEWS: SPALLETTI SI ESPONE PER EMERSON Momenti concitati in casaper la prossima sessione di calciomercato estiva: Dee Spalletti stanno valutando diversi profili per la squadra della prossima stagione 2021 - 22 e in tal senso nome che il tecnico ...Conferenza di De, Paolo Del Genio ai microfoni di Radio Kiss Kissammette di non essere in trepidazione. Il giornalista di Tele A ritiene la conferenza stampa indetta dal presidente del calcio ...Il Corriere dello Sport scrive a proposito del Napoli: "De Laurentiis nel silenzio sta cambiando il suo club molto più di ciò che sembra, riguardo al ...Oggi termina il silenzio stampa in casa Napoli. Oltre quattro mesi dopo la decisione di chiudere le comunicazioni a fine febbraio, in seguito allo scontro con Gattuso (per le dichiarazioni contro De L ...