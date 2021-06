M5s | Conte replica a Grillo | questa svolta autarchica mortifica un' intera comunità

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Andiamo avanti? "Mai indietro". Cos l'ex presidente del Consiglio Giuseppea LaPresse il giorno dopo la rottura sancita da Beppe. Ci sono rimasto male "ma non tanto per me....

Advertising

DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - fattoquotidiano : Grillo, lo strappo definitivo con Conte: “Lui non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica né capa… - AlvisiConci : RT @mariolavia: Allora, il M5s è finito. Crolla tutta la linea dell’alleaMia strategica del Pd. Letta deve sperare che nasca un partitino d… - GiacomoBenini : @evamarghe Conte silurato da Grillo spacchera il M5s se riuscirà a formare un nuovo partito alle politiche -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

Read More Flash L'implosione dei Cinquestelle: Grillo al vetriolo sumanda in frantumi30 Giugno 2021 Beppe Grillo rompe con Giuseppe. Sul suo blog il cofondatore delsilura, con ......50 /settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anchenon cede a Grillo:...È il day after. Il giorno dopo il grande schiaffo assestato da Beppe Grillo a Giuseppe Conte . Che si è preso la notte per riflettere e ora repli ...Condividi questo articolo:Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “A volte gli elevati si collocano in luoghi così inaccessibili e lontani che non riescono più a captare il sentire del proprio popolo, forse solo ...