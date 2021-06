LIVE Fognini-Djere 6-3 6-4 0-6 3-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il serbo guida nel 4° set (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio da sinistra molto ben fatto da Fognini e out la risposta di Djere. 15-0 Ottimo dritto lungolinea di Fognini. Tiene il servizio a zero Djere e 4-3 per il serbo nel 4° set. L’azzurro andrà a servire. 40-0 Servizio al corpo di Djere e niente da fare per Fognini. 30-0 Ace centrale di Djere. 15-0 Dritto all’incrocio delle righe di Djere. Splendida prima al centro di Fognini e 3-3 nel 4° set. Djere al servizio. 40-0 Disegna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio da sinistra molto ben fatto dae out la risposta di. 15-0 Ottimo dritto lungolinea di. Tiene il servizio a zeroe 4-3 per ilnel 4° set. L’azzurro andrà a servire. 40-0 Servizio al corpo die niente da fare per. 30-0 Ace centrale di. 15-0 Dritto all’incrocio delle righe di. Splendida prima al centro die 3-3 nel 4° set.al servizio. 40-0 Disegna ...

