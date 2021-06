L’indiscrezione: Hysaj-Lazio, pronto un quinquennale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Domani vertice per sbloccare Elseid Hysaj alla Lazio. E’ un’operazione imbastita ormai da giorni e giorni, entriamo nel vivo. pronto un contratto quinquennale, oppure un quadriennale con opzione, probabilmente da 2,5 milioni a stagione più bonus. Una priorità di Sarri che almeno inizialmente intende utilizzare Hysaj sulla corsia mancina. La Lazio, intanto, resta vicina a Basic che ha un contatto con il Bordeaux in scadenza tra un anno. E lavora al ritorno di Felipe Anderson, il resto dipenderà dalla cessione di Correa con il PSG da giorni interessato. Foto: Twitter Napoli L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Domani vertice per sbloccare Elseidalla. E’ un’operazione imbastita ormai da giorni e giorni, entriamo nel vivo.un contratto, oppure un quadriennale con opzione, probabilmente da 2,5 milioni a stagione più bonus. Una priorità di Sarri che almeno inizialmente intende utilizzaresulla corsia mancina. La, intanto, resta vicina a Basic che ha un contatto con il Bordeaux in scadenza tra un anno. E lavora al ritorno di Felipe Anderson, il resto dipenderà dalla cessione di Correa con il PSG da giorni interessato. Foto: Twitter Napoli L'articolo ...

