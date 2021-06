Libia, chi fa pressing per votare nei termini chiesti dall’Onu (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dall’Italia arriva la richiesta esplicita affinché la Libia vada al voto a dicembre, ossia porti a compimento il percorso di stabilizzazione avviato dal Forum di dialogo libico delle Nazioni, dal quale è uscito il Governo di unità nazionale con cui Abdelhamid Dabaiba sta guidando il paese ad interim. “All’indomani della seconda Conferenza di Berlino, l’Italia rinnova il più convinto sostegno al processo politico libico nel percorso che dovrà condurre il Paese alle elezioni il prossimo 24 dicembre”, scrive una nota della Farnesina. Che continua: “In tale prospettiva, l’Italia guarda con massima attenzione e viva aspettativa alla nuova sessione del Foro di Dialogo Politico ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dall’Italia arriva la richiesta esplicita affinché lavada al voto a dicembre, ossia porti a compimento il percorso di stabilizzazione avviato dal Forum di dialogo libico delle Nazioni, dal quale è uscito il Governo di unità nazionale con cui Abdelhamid Dabaiba sta guidando il paese ad interim. “All’indomani della seconda Conferenza di Berlino, l’Italia rinnova il più convinto sostegno al processo politico libico nel percorso che dovrà condurre il Paese alle elezioni il prossimo 24 dicembre”, scrive una nota della Farnesina. Che continua: “In tale prospettiva, l’Italia guarda con massima attenzione e viva aspettativa alla nuova sessione del Foro di Dialogo Politico ...

Advertising

giorgio_bard : @TgLa7 Ma chi vogliono prendere per il naso (con quei gommoni strapieni partono dalla Libia) fermate le navi madri è da quelle che partono - pessimistic_way : @interpreterpaul Esistono degli accordi tra i due stati e il governo della Libia non si fa molti scupoli a lasciare… - interpreterpaul : @pessimistic_way Cioè? Di quali collaborazioni parla? Chi da parte italiana collabora con chi in Libia? Perché non… - Notiziedi_it : L’Ue avverte: “Chi ostacolerà le elezioni in Libia rischia sanzioni” - daddi19 : Cosa ha fatto finora #Draghi, aggiornato: 1) stretto nuovo accordo di pace con la Libia (quella dei lager) 2) affos… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia chi Lotta a Covid e degrado Ecco i Premi Campione ... campioni di volontariato e di assistenza ai bisognosi, promuovono per dare un riconoscimento a chi ... che in piazzale Libia salvò la vita a un cittadino ucraino rimasto coinvolto nel rovinoso incendio ...

City Angels, premiati i 'Campioni' di bontà ...in un centro di raccolta e punto di riferimento per distribuire la spesa agli anziani soli e a chi ... - Aly Harhash , che l'anno scorso in piazzale Libia, a Milano, ha rischiato la propria vita ...

Libia, il presidente del Parlamento: "Vogliamo sanzioni per chi ostacola il nostro processo di pace" la Repubblica Migranti, l’ennesimo sbarco finisce in tragedia: 7 morti e 9 dispersi al largo di Lampedusa. Salvi in 46 Nell’ambito di un’estate che sarà lunga e ‘bollente’, per chi si affida alle condizioni climatiche per attraversare lo specchio di mare che ci divide dalla ‘vicina Libia, diviene ogni giorno più ‘appe ...

Libia verso le elezioni, ancora troppi i nodi irrisolti Il 23 giugno, si è aperta una seconda conferenza sulla Libia a Berlino. Una riunione in cui erano presenti solo i ministri degli Esteri dei Paesi partecipanti, tra cui la nuova amministrazione degli S ...

... campioni di volontariato e di assistenza ai bisognosi, promuovono per dare un riconoscimento a... che in piazzalesalvò la vita a un cittadino ucraino rimasto coinvolto nel rovinoso incendio ......in un centro di raccolta e punto di riferimento per distribuire la spesa agli anziani soli e a... - Aly Harhash , che l'anno scorso in piazzale, a Milano, ha rischiato la propria vita ...Nell’ambito di un’estate che sarà lunga e ‘bollente’, per chi si affida alle condizioni climatiche per attraversare lo specchio di mare che ci divide dalla ‘vicina Libia, diviene ogni giorno più ‘appe ...Il 23 giugno, si è aperta una seconda conferenza sulla Libia a Berlino. Una riunione in cui erano presenti solo i ministri degli Esteri dei Paesi partecipanti, tra cui la nuova amministrazione degli S ...