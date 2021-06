Lavoro | Inail | in 5 mesi più denunce di infortuni | 434 morti

Advertising

Agenzia ANSA

Le denunce di infortunio sulpresentate all'tra gennaio e maggio di quest'anno sono state 219.262 (+5,7% rispetto allo stesso periodo del 2020), 434 delle quali con esito mortale (+0,5%). Lo fa sapere l'Istituto ...... è stato anche illustrato, con la collaborazione di, un progetto specifico per l'analisi dell'... È stato inoltre presentato il nuovo protocollo per la promozione della sicurezza delnel ...Online gli open data Inail del periodo gennaio – maggio 2021 su infortuni e malattie professionali. Le denunce di infortunio presentate all’Istituto sono state 219.262 (+5,7% rispetto allo stesso peri ...FIRENZE – Si è riunito in Toscana il Comitato regionale sulla sicurezza sul lavoro, che ha esaminato e licenziato alcuni importanti progetti presentati dalla Regione. Formazion ...