Il monitoraggio della morte (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra Lampedusa e Lampione si è appena verificato un naufragio: si è capovolto, infatti, un barcone sovraccarico. Sono stati recuperati sette cadaveri, anche quello di una donna incinta, mentre nove persone risultano disperse. Sembra che l’imbarcazione naufragata non sia stata soccorsa come, invece, si sarebbe dovuto fare in quelle condizioni, ma solo monitorata, forse perché, sebbene il barcone fosse, come detto, sovraccarico e in precarie condizioni di stabilità, non è stato considerato come caso di evento marittimo di un’imbarcazione in immediato procinto di perdersi, ma come un “evento migratorio”, una questione di immigrazione, di polizia. È significativo che questa considerazione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra Lampedusa e Lampione si è appena verificato un naufragio: si è capovolto, infatti, un barcone sovraccarico. Sono stati recuperati sette cadaveri, anche quello di una donna incinta, mentre nove persone risultano disperse. Sembra che l’imbarcazione naufragata non sia stata soccorsa come, invece, si sarebbe dovuto fare in quelle condizioni, ma solo monitorata, forse perché, sebbene il barcone fosse, come detto, sovraccarico e in precarie condizioni di stabilità, non è stato considerato come caso di evento marittimo di un’imbarcazione in immediato procinto di perdersi, ma come un “evento migratorio”, una questione di immigrazione, di polizia. È significativo che questa considerazione ...

Advertising

amicidellaterra : Gli interventi in pillole dei relatori della web conference in collaborazione con @EnvDefenseEuro 'La ricerca spazi… - RosaMaiuccaro : RT @HuffPostItalia: Il monitoraggio della morte - HuffPostItalia : Il monitoraggio della morte - cataldomusto : Questa mattina ho raccontato alcuni progetti @SWAP_research nell'ambito del convegno di @AI_x_IA per @ItalyMFA su… - tittimaestra : RT @Radio3scienza: Che cosa accadrebbe se un asteroide di quasi 300 metri di diametro cadesse sulla Terra? Oggi, settima edizione dell'#Ast… -