Grillo, ho fatto cose straordinarie, non rinnego nulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Io sono il papà del Movimento: ho fatto delle cose straordinarie, con chi oggi mi sta disprezzando, che non rinnego". Lo ha detto Beppe Grillo citando anche la nuotata nello Stetto di Messina. . 30 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Io sono il papà del Movimento: hodelle, con chi oggi mi sta disprezzando, che non". Lo ha detto Beppecitando anche la nuotata nello Stetto di Messina. . 30 ...

davidallegranti : E non avete idea di che cosa scriverà Grillo quando scoprirà che il M5s ha fatto eleggere Carlo Sibilia e Paola Taverna - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Giugno: Ne resterà uno solo. L’ultimo vaffa. Grillo sfiducia Conte e la base… - sonolucadini : Non so chi trovare più patetico: Grillo che per tre anni ha fatto finta di non sapere chi fosse Conte, o Conte che… - enniogiannascol : @MarceVann @dariolucantoni Grillo ha ingannato i suoi elettori quando ha fatto votare per il si o no al governo Dr… - xboobsrita : @overallbi Conte ha fatto delle dichiarazioni e ha detto di non dire falsità sul suo conto e sul suo operato, conti… -