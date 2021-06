Gaia Manzini e l' eterno viaggio tra sentimento e ragione

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Per Ada, giovane copywriter, le parole sono uno strumento che maneggia con disinvoltura piena, ma quando deve raccontare di sé, ecco che il silenzio la avvolge e si fa scudo. Ha una figlia, avuta in giovane età, e stenta a riconoscersi nel ruolo di madre. Claudia, infatti, viene accudita dalla nonna e vive questodualismo fra l’essere accettata e l’essere rifiutata. In questo microcosmo popolato da donne, Alessio è una presenza confortante, più di un collega di lavoro, ma non può ricambiare Ada come vorrebbe., in Nessuna parola dice di noi(Bompiani), racconta gli equilibrismi di una donna costretta a gestire ...