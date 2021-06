Faccia a faccia con un lupo: "Salvo per miracolo" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Teglio, 30 giugno 2021 - Un mese fa il lupo , in Val Caronella, 1.200 metri, nel territorio comunale di Teglio, gli aveva sbranato un agnello del peso di 35 chili e della bestia era rimasto solo una ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Teglio, 30 giugno 2021 - Un mese fa il, in Val Caronella, 1.200 metri, nel territorio comunale di Teglio, gli aveva sbranato un agnello del peso di 35 chili e della bestia era rimasto solo una ...

Ultime Notizie dalla rete : Faccia faccia Justin Bieber e Hailey, vacanze da sogno in Grecia: suite milionaria e letto a bordo vasca Tra Mykonos, Milos, Ios e Santorini, si stanno godendo una vacanza rilassante e amorosa, immersi nelle acque azzurre delle isole greche. 'Grazie per essere l'essere umano più adorabile sulla faccia della terra', ha scritto il cantante 27enne sotto un post che li ritrae in tutta la loro avvenenza, felici e spensierati, tra case bianche e mare blu, in una suite milionaria, a Ios (la più ...

"Noi sempre trasparenti ". Ma la verità su Speranza è un'altra Fece di nuovo ricorso al Tar e il ministero (alla faccia della trasparenza) anziché dimostrarsi collaborativo optò per la battaglia legale. Parlò di resoconti non ufficiali, di un tavolo informale, ...

L'altra faccia del boom dell'e-commerce: per i negozi italiani 3,7 miliardi in meno in 5 anni L'HuffPost Comicità, trasgressione, auto d'epoca: presentata la nuova stagione di Discovery Il divertimento – vedi la presentazione dei palinsesti futuri, oggi, con i manager a raccontare, in primis la Chief dei programmi Laura Carafoli – nasce dal fatto che la prateria in cui agire è ...

Vocali "anti-gaffe" e "flash calls": WhatsApp cambia ancora WhatsApp si aggiorna introducendo due comode funzioni: i messaggi vocali anti-gaffe, per evitare situazioni imbarazzanti, e le Flash Calls di attivazione ...

