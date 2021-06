Euro 2020, restano in gara 5 atalantini: Gosens saluta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il botto della Svizzera, l’ultima giornata degli ottavi agli Europei riserva il lampo dell’Ucraina di Shevchenko, che riesce a eliminare la Svezia nei supplementari. E così avanza un altro atalantino, Malinovskyi, mentre torna a casa uno dei più attesi, Gosens: la sua Germania si blocca contro l’Inghilterra, avversaria storica dei panzer. Non è stata una serata memorabile per entrambi, però Ruslan (entrato nell’ultima mezz’ora e poi in campo nei supplementari) andrà avanti, Robin invece si ferma qui, anche perché frenato dalla attenta guardia degli inglesi sulle fasce, dove la Germania avrebbe potuto portare i pericoli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il botto della Svizzera, l’ultima giornata degli ottavi aglipei riserva il lampo dell’Ucraina di Shevchenko, che riesce a eliminare la Svezia nei supplementari. E così avanza un altro atalantino, Malinovskyi, mentre torna a casa uno dei più attesi,: la sua Germania si blocca contro l’Inghilterra, avversaria storica dei panzer. Non è stata una serata memorabile per entrambi, però Ruslan (entrato nell’ultima mezz’ora e poi in campo nei supplementari) andrà avanti, Robin invece si ferma qui, anche perché frenato dalla attenta guardia degli inglesi sulle fasce, dove la Germania avrebbe potuto portare i pericoli ...

