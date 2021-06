Euro 2020, non passa l'inglese (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non passa l’inglese. Potenziamento dei controlli agli aeroporti, alle stazioni e anche sulle principali arterie autostradali: secondo quanto si apprende, il Viminale sta lavorando a un piano per rafforzare le verifiche in vista del quarto di finale degli Europei tra Inghilterra e Ucraina, che potrebbe portare sabato a Roma migliaia di tifosi da oltremanica, dove dilaga la variante Delta del Covid-19. L’ordinanza che prevede l’obbligo di tampone e la quarantena di 5 giorni per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna, fanno notare fonti qualificate, “verrà fatta rispettare alla lettera” e “non saranno concesse deroghe”. Se potranno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nonl’. Potenziamento dei controlli agli aeroporti, alle stazioni e anche sulle principali arterie autostradali: secondo quanto si apprende, il Viminale sta lavorando a un piano per rafforzare le verifiche in vista del quarto di finale deglipei tra Inghilterra e Ucraina, che potrebbe portare sabato a Roma migliaia di tifosi da oltremanica, dove dilaga la variante Delta del Covid-19. L’ordinanza che prevede l’obbligo di tampone e la quarantena di 5 giorni per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna, fanno notare fonti qualificate, “verrà fatta rispettare alla lettera” e “non saranno concesse deroghe”. Se potranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Germania, Löw saluta: "Tanti delusioni ma restano momenti meravigliosi" Joachim Löw si congeda dopo 15 anni dalla Germania: ecco le parole dell'ex commissario tecnico dopo Euro 2020 Joachim Löw saluta la Germania dopo 15 anni . Le parole in conferenza stampa. ELIMINAZIONE - "La delusione è molto, molto profonda. Mi dispiace che abbiamo deluso i nostri tifosi e non ...

Confermati i quarti di finale di UEFA EURO 2020 UEFA.com Euro 2020, c'è l'arbitro sloveno Vincic per Belgio-Italia

Europei, si apre il caso quarantena per i tifosi inglesi a Roma Punto fermo che anche oggi l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha voluto ricordare: "E' in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per ...

Joachim Löw si congeda dopo 15 anni dalla Germania: ecco le parole dell'ex commissario tecnico dopo Euro 2020 Joachim Löw saluta la Germania dopo 15 anni. Le parole in conferenza stampa. ELIMINAZIONE - "La delusione è molto, molto profonda. Mi dispiace che abbiamo deluso i nostri tifosi e non ..."