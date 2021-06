Covid oggi Puglia | 35 contagi e zero morti | bollettino 30 giugno

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 35 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 30. Non si registrano invece nuovi decessi. 7.213 i tamponi per l’infezione effettuati. Sono in regresso i numeri dei nuovi casi di19 a fronte tuttavia di una diminuzione dei test. L’aumento dei guariti è contenuto ma, ciò nonostante, gli attuali positivi scendono sotto quota 3.000. Calano anche i ricoverati. Così ripartiti i 35 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 3 in provincia di Fa, 9 in provincia di Lecce, 6 in ...