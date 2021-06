**Covid: Codacons, 'stop a invasione tavolini bar e ristoranti, revocare permessi'** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - stop all'invasione di tavolini, sedie, pedane e ombrelloni installati da bar e ristoranti sul suolo pubblico di tutte le città italiane. A chiederlo il Codacons che, in considerazione degli sviluppi dell'emergenza Covid, ha presentato una diffida a Governo, Prefetture e Comuni affinché siano ritirate con effetto immediato le concessioni rilasciate ai locali in relazione all'occupazione di spazi pubblici. "Già con il decreto n. 34 del 2020 il Governo, per sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione, consentiva la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) -all'di, sedie, pedane e ombrelloni installati da bar esul suolo pubblico di tutte le città italiane. A chiederlo ilche, in considerazione degli sviluppi dell'emergenza Covid, ha presentato una diffida a Governo, Prefetture e Comuni affinché siano ritirate con effetto immediato le concessioni rilasciate ai locali in relazione all'occupazione di spazi pubblici. "Già con il decreto n. 34 del 2020 il Governo, per sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione, consentiva la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e ...

Advertising

infoitinterno : Covid e mascherine in zona bianca: il Codacons attacca De Luca 28 giugno 2021 - Codacons : Il ritorno dell’Italia verso la normalità, il #vaccino e la fine delle limitazioni legate al #Covid19 hanno avuto u… - LiveSicilia : Covid, esposto del Codacons su acquisto pc per contratti a tempo - Codacons : RT @CarloRienzi: Apriamo la nuova settimana con una ventata di ottimismo: Il balzo della fiducia avrà effetti positivi per l’intera economi… - CarloRienzi : Apriamo la nuova settimana con una ventata di ottimismo: Il balzo della fiducia avrà effetti positivi per l’intera… -