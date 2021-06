Conferenza stampa De Laurentiis LIVE: «E’ più importante una partita che la salute dei popoli?» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio De Laurentiis parla in Conferenza stampa interrompendo il lungo silenzio stampa del club partenopeo Aurelio De Laurentiis ha parlato in Conferenza stampa, interrompendo il lungo silenzio stampa del club partenopeo. Le parole del presidente azzurro. «Vi ringrazio per essere qui, è chiaro che sono stati momenti difficili questi del Covid, che non ci aspettavamo, ci ha colti impreparati. Già nello scorso campionato avere questo problema, non avere lo spazio ed il tempo per programmare l’annualità, ma ognuno pensa ai suoi egoismi. Senza sapere degli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio Deparla ininterrompendo il lungo silenziodel club partenopeo Aurelio Deha parlato in, interrompendo il lungo silenziodel club partenopeo. Le parole del presidente azzurro. «Vi ringrazio per essere qui, è chiaro che sono stati momenti difficili questi del Covid, che non ci aspettavamo, ci ha colti impreparati. Già nello scorso campionato avere questo problema, non avere lo spazio ed il tempo per programmare l’annualità, ma ognuno pensa ai suoi egoismi. Senza sapere degli ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: domani - in conferenza stampa - Andrea Agnelli presenterà la nuova area sportiva. Appuntamento alle 14.30 ????@GoalItalia - GiuseppeConteIT : Conferenza stampa in diretta da Roma: - sscnapoli : ?? | A breve, in diretta sul canale YouTube, la conferenza stampa del Presidente Aurelio De Laurentiis ??… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Inizia la stagione: domani conferenza stampa di Agnelli - - Primaonline : Conferenza stampa Fnsi-Inpgi, Lorusso: Draghi affronti criticità dell’informazione. Macelloni: Inpgi in grave crisi… -