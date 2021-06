(Di mercoledì 30 giugno 2021) Per contrastare i comportamenti incivili di chi sporca e non ha cura della città l'unica strada è aumentare i controlli e fare multe a chi sporca e non rispetta le regole, conclude Gori diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

LetiziaFirenze : Tassa sul panino, Confartigianato imprese Firenze: 'Un'idea assurda, siamo contrari' - ToscanaInDiretta - FirenzePost : Confartigianato: tassa sui panini, assurda la proposta di Schmidt -

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato tassa

Firenze Post

... di Adico : Il caff? Ormai lo chiamiamo 'Covid' ma fra chi ha applicato i rincari pi ... I prezzi sono stati aumentati, vero, Tiziana Chiorboli, presidente del settore Benessere di...... relativa agli importi 2021 dellarifiuti. La proposta è l'esito di un confronto approfondito tra l'Amministrazione comunale e le Associazioni di categoria, CNA, Confesercenti e ...Così Confartigianato Imprese Firenze commenta la proposta lanciata dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, di mettere una “tassa sul panino”, un'imposta aggiuntiva per i locali di ...Per contrastare i comportamenti incivili di chi sporca e non ha cura della città l'unica strada è aumentare i controlli e fare multe a chi sporca e non rispetta le regole, conclude Gori di Confartigia ...