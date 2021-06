Cashback sospeso, cartelle, licenziamenti: via libera al dl (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dal Cashback sospeso fino a fine dicembre, alla proroga della sospensione del pagamento delle cartelle fiscali, ma anche le norme frutto dell’accordo sul nodo licenziamenti e Alitalia. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto. Lo si apprende da fonti di governo. In particolare sul Cashback, che aveva provocato tensioni nelle forze di maggioranza, nel corso del Cdm sarebbero arrivare le rassicurazioni del premier Mario Draghi, riguardo al fatto che si tratterà solo di una pausa temporanea, come scritto nel testo. Queste le misure principali contenute nella bozza: STOP ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dalfino a fine dicembre, alla proroga della sospensione del pagamento dellefiscali, ma anche le norme frutto dell’accordo sul nodoe Alitalia. Viadel Consiglio dei ministri al decreto. Lo si apprende da fonti di governo. In particolare sul, che aveva provocato tensioni nelle forze di maggioranza, nel corso del Cdm sarebbero arrivare le rassicurazioni del premier Mario Draghi, riguardo al fatto che si tratterà solo di una pausa temporanea, come scritto nel testo. Queste le misure principali contenute nella bozza: STOP ...

