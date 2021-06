Can Yaman e Mr. Wrong non va più in onda il pomeriggio: cambio di programmazione per la soap di Canale 5 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuovo cambio di programmazione per la rete ammiraglia di Mediaset, che rimodula il suo palinsesto pomeridiano estivo e dà un dispiacere alle tantissime fan del divo turco Can Yaman. La sua ultima soap Mr. Wrong è infatti protagonista di un cambio di programmazione inatteso e così al suo posto per colmare il vuoto nella striscia quotidiana dovrebbe andare un’altra soap turca. Un cambio inaspettato che coinvolge l’attore turco che resta però in onda nella fascia serale. Mr. Wrong e Can ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuovodiper la rete ammiraglia di Mediaset, che rimodula il suo palinsesto pomeridiano estivo e dà un dispiacere alle tantissime fan del divo turco Can. La sua ultimaMr.è infatti protagonista di undiinatteso e così al suo posto per colmare il vuoto nella striscia quotidiana dovrebbe andare un’altraturca. Uninaspettato che coinvolge l’attore turco che resta però innella fascia serale. Mr.e Can ...

