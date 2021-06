Camioncino ferisce operaio in sciopero, tensione nell'Alessandrino (Di mercoledì 30 giugno 2021) commenta A Pontecurone, nell'Alessandrino, si sono vissuti momenti di tensione davanti alla Miliardo Yida: un operaio che partecipava a uno sciopero è rimasto ferito lievemente dopo essere stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) commenta A Pontecurone,, si sono vissuti momenti didavanti alla Miliardo Yida: unche partecipava a unoè rimasto ferito lievemente dopo essere stato ...

Advertising

avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Camioncino ferisce operaio in sciopero, tensione nell'Alessandrino #Alessandria - lupettorosso76 : un'altro tentato omicidio ai danni di un'operaio in sciopero - AlexBongini : RT @MediasetTgcom24: Camioncino ferisce operaio in sciopero, tensione nell'Alessandrino #Alessandria - MediasetTgcom24 : Camioncino ferisce operaio in sciopero, tensione nell'Alessandrino #Alessandria -